Джо Коул: передачи Трента похожи на передачи Бекхэма
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Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул высказался об игре в пас защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.
«Тут не нужны слова. Передачи Трента похожи на передачи Бекхэма. Я думаю, что на самом деле он лучше как распасовщик, чем Дэвид, и подаёт лучше, чем Бекхэм. Это о чём-то да говорит, потому что Дэвид был лучшим игроком моего поколения», — цитирует Коула Liverpool Echo со ссылкой на BT Sport.
В текущем сезоне Александер-Арнольд сыграл за «Ливерпуль» в 36 матчах во всех турнирах, забив два гола, а также отдав 16 голевых передач. В чемпионате Англии Трент отдал 11 пасов. Он является лучшим ассистентом в нынешнем сезоне АПЛ.
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