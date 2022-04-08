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Глушаков: с бюджетом «Спартака» быть рядом с «Химками» — чуть-чуть плоховастенько

Глушаков: с бюджетом «Спартака» быть рядом с «Химками» — чуть-чуть плоховастенько
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Хавбек подмосковных «Химок» Денис Глушаков, ранее становившийся чемпионом России в составе «Спартака», высказался о текущем положении дел у красно-белых, которые занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Чтобы знать, что происходит, нужно быть там. Мне сложно судить. Взяли игроков, нового тренера опять, но к результатам не пришли. Они рядом с нами, кстати. В шести очках. С таким бюджетом быть рядом с «Химками» — это чуть-чуть плоховастенько. Небольшой провал есть. Давайте объективно: была задача стать чемпионами. А «Спартак» сейчас находится не на том месте, которое соответствует поставленным задачам», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.

«Если уезжаешь из России, не надо ничего говорить вслед». Актуальный Глушаков «Если уезжаешь из России, не надо ничего говорить вслед». Актуальный Глушаков
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