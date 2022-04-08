Ничья «Барселоны» и «Айнтрахта» в ЛЕ и массовая драка в матче НХЛ. Главное к утру
Поделиться
«Барселона» не смогла обыграть «Айнтрахт» в Лиге Европы, игроки «Рейнджерс» и «Питтсбурга» устроили массовую драку, фанаты «Марселя» атаковали болельщиков ПАОКа и другие главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
- Шат-аут Шестёркина и гол Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом»
- «Барселона» и «Айнтрахт» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
- Der Spiegel: Манчини получал часть зарплаты в «Манчестер Сити» по фиктивным документам
- Фанаты «Марселя» закидали файерами болельщиков ПАОКа на матче Лиги конференций
- Стерлинг высказался о своих подозрениях в том, что Ян принимает допинг
- Мэттьюс побил исторический рекорд НХЛ по забитым голам в сезоне среди американцев
- Хоккеисты «Рейнджерс» и «Питтсбурга» устроили массовую драку после матча НХЛ
- «РБ Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью в 1/4 финала ЛЕ. Миранчук вышел на замену
- Александрова обыграла Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне
Комментарии
- 8 апреля 2022
-
08:30
-
05:18
-
04:19
-
04:09
-
03:45
-
03:45
-
03:18
-
03:12
-
02:54
-
02:52
-
02:38
-
02:31
-
02:14
-
02:05
-
01:42
-
01:20
-
00:58
-
00:53
-
00:42
-
00:41
-
00:29
-
00:28
-
00:26
-
00:22
-
00:15
-
00:15
-
00:08
-
00:04
- 7 апреля 2022
-
23:58
-
23:56
-
23:55
-
23:52
-
23:26
-
23:16
-
23:10
Партнерский контент