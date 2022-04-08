Ничья «Барселоны» и «Айнтрахта» в ЛЕ и массовая драка в матче НХЛ. Главное к утру

«Барселона» не смогла обыграть «Айнтрахт» в Лиге Европы, игроки «Рейнджерс» и «Питтсбурга» устроили массовую драку, фанаты «Марселя» атаковали болельщиков ПАОКа и другие главные новости к утру в подборке «Чемпионата».