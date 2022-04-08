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Ничья «Барселоны» и «Айнтрахта» в ЛЕ и массовая драка в матче НХЛ. Главное к утру

Ничья «Барселоны» и «Айнтрахта» в ЛЕ и массовая драка в матче НХЛ. Главное к утру
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«Барселона» не смогла обыграть «Айнтрахт» в Лиге Европы, игроки «Рейнджерс» и «Питтсбурга» устроили массовую драку, фанаты «Марселя» атаковали болельщиков ПАОКа и другие главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

  1. Шат-аут Шестёркина и гол Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом»
  2. «Барселона» и «Айнтрахт» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
  3. Der Spiegel: Манчини получал часть зарплаты в «Манчестер Сити» по фиктивным документам
  4. Фанаты «Марселя» закидали файерами болельщиков ПАОКа на матче Лиги конференций
  5. Стерлинг высказался о своих подозрениях в том, что Ян принимает допинг
  6. Мэттьюс побил исторический рекорд НХЛ по забитым голам в сезоне среди американцев
  7. Хоккеисты «Рейнджерс» и «Питтсбурга» устроили массовую драку после матча НХЛ
  8. «РБ Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью в 1/4 финала ЛЕ. Миранчук вышел на замену
  9. Александрова обыграла Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне
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