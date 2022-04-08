Моуринью – о Лиге конференций: люди решили, что матчи можно проводить на пластиковых полях

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью пожаловался на качество поля в первом матче 1/4 финала Лиги конференций с «Будё-Глимт» (1:2), тем самым раскритиковав новый турнир.

«Игрок «Ромы» получил серьёзную травму. Я называю это травмой пластикового поля. Это вне нашего контроля. Люди решили, что европейские соревнования можно проводить на пластиковых полях», — приводит слова Моуринью BT Sport в «Твиттере».

Напомним, 7 апреля на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций «Будё-Глимт» принимал «Рому». Хозяева одержали победу со счётом 2:1. Ответная игра «Ромы» и «Будё-Глимт» состоится 14 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме.



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