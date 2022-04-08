Ротен назвал Бензема преемником Роналду в «Реале»

Бывший полузащитник сборной Франции Жером Ротен высказался о нападающем мадридского «Реала» Кариме Бензема и назвал его преемником Криштиану Роналду.

«То, что Бензема делает в «Реале», возможно, самом престижном клубе в мире, сложно переоценить. Он стал преемником Криштиану Роналду, он руководит этой командой на поле. Не хочу его недооценивать, но хочу уточнить, ведь память не должна быть короткой. Аналога Мишеля Платини не существует, он был лучшим игроком поколения. Был ещё Анри, который добивался успехов в сборной Франции. В «Реале» Бензема догоняет рекорд Рауля. Честно говоря, я убеждён, что Карим войдёт и в историю французской национальной команды», — приводит слова Жерома Ротена RMC Sport.