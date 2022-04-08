Денис Глушаков: «похороны» в матче с ЦСКА? Всегда готов!

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос, насколько ему принципиален матч с ЦСКА.



«Насколько принципиален матч с ЦСКА? Ещё и жена армейка (смеётся)! Для нас сейчас каждый матч принципиальный, будь то ЦСКА или «Спартак». А что касается противостояния, оно было, но сейчас я играю в «Химках» и решаю задачи с этой командой. В голове сидят свои заботы. Если снова окажусь в «Спартаке», тогда будем думать о противостоянии с ЦСКА.



Что касается «похорон», я всегда готов! Неважно, ЦСКА это или другая команда. Для «Химок» важнее всего три очка», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.



Напомним, 9 апреля «Химки» встретятся с ЦСКА в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги.