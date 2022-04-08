Овчинников отреагировал на слухи о переговорах с Бабаевым про работу в «Текстильщике»
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Бывший голкипер сборной России Сергей Овчинников, ныне занимающийся выдачей тренерский лицензий в Российском футбольном союзе (РФС), отреагировал на слухи о возможном тернерском назначении в ивановский «Текстильщик».
«Я, к сожалению или к счастью, сейчас работаю в РФС, поэтому комментарии не даю. Меня нет в пространстве», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее в СМИ появилась информация, что генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев общался экс-тренером вратарей команды Сергеем Овчинниковым на предмет его назначения в ивановский «Текстильщик». Специалист взял паузу на размышления до лета.
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