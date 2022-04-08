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Денис Глушаков: решение по Fan-ID примут и спрашивать никого не будут

Денис Глушаков: решение по Fan-ID примут и спрашивать никого не будут
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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился своим мнением о введении Fan-ID на матчах Российской Премьер-Лиги и снижении заполняемости трибуны на матчах РПЛ.

«Сейчас, кажется, и шума нет никакого из-за этой темы. Все забыли про Fan-ID и другие, более глобальные и важные вещи. У болельщиков своя кухня. Мы играем ради них, они должны быть на стадионах, создавать антураж и страсть. Не будет болельщиков — будет как во время ковидных ограничений. Мы с этим уже сталкивались. По-моему, никому не интересно играть в такой обстановке. Тихо, футбол чуть-чуть потух. Но здесь как с форматом РПЛ — решение примут и спрашивать никого не будут», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.

«Если уезжаешь из России, не надо ничего говорить вслед». Актуальный Глушаков «Если уезжаешь из России, не надо ничего говорить вслед». Актуальный Глушаков
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