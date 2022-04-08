Денис Глушаков — об отстранении России: не хотелось бы, чтобы спорт был в политике

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился своим мнением об отстранении российской сборной и клубов от международных соревнований.



«Пострадала не только сборная по футболу. Посмотрите, там и наши паралимпийцы, и другие команды, женские в том числе. Не хотелось бы, чтобы спорт был в политике, но приходится жить по нынешним реалиям. Как решили, так и решили.



Не сказал бы, что переживал из-за отстранения сборной, но Россия должна была играть с Польшей. Думаю, и болельщики переживали, что и команда будет без чемпионата мира, и вся страна. Хотя туда ещё надо было попасть — давайте будем реалистами», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.



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