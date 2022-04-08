Денис Глушаков — об отстранении России: не хотелось бы, чтобы спорт был в политике

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился своим мнением об отстранении российской сборной и клубов от международных соревнований.
«Пострадала не только сборная по футболу. Посмотрите, там и наши паралимпийцы, и другие команды, женские в том числе. Не хотелось бы, чтобы спорт был в политике, но приходится жить по нынешним реалиям. Как решили, так и решили.
Не сказал бы, что переживал из-за отстранения сборной, но Россия должна была играть с Польшей. Думаю, и болельщики переживали, что и команда будет без чемпионата мира, и вся страна. Хотя туда ещё надо было попасть — давайте будем реалистами», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 8 апреля 2022
-
14:20
-
14:17
-
14:16
-
14:14
-
13:57
-
13:45
-
13:45
-
13:23
-
13:17
-
13:05
-
12:49
-
12:41
-
12:37
-
12:29
-
12:29
-
12:25
-
12:15
-
12:14
-
12:12
-
12:12
-
11:55
-
11:45
-
11:43
-
11:29
-
11:21
-
11:20
-
10:55
-
10:54
-
10:36
-
10:03
-
10:02
-
09:53
-
09:41
-
09:26
-
09:17