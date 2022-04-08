Глушаков: Шатов там сидит на уралмашевском заводе! Был бы в Москве — я бы его попарил

Хавбек подмосковных «Химок» Денис Глушаков ответил на слова полузащитника «Урала» Олега Шатова про баню. Ранее Шатов сказал: «Денис мог бы и набрать, в баню позвать, хотя от него не дождёшься».



«Да он там сидит где-то на уралмашевском заводе! Если бы Олег был в Москве, я бы его с удовольствием пригласил и попарил.



Он сказал, что был в Санкт-Петербурге? Ну, в Питере… В Питер я не поеду. Что там делать? В Москве хорошо», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.



Напомним, что Денис Глушаков выступал в составе «Спартака» в период с 2013 по 2019 годы. В 2017 году российский полузащитник стал чемпионом России в составе «Спартака». За «Химки» Глушаков выступает с 2020 года.