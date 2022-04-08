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Глушаков: легионеры «Химок» сели и уехали. Дагерстоль написал — и всё

Глушаков: легионеры «Химок» сели и уехали. Дагерстоль написал — и всё
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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал об уходе легионеров.

«Дагерстоль давно был в команде, это большая потеря. А Зе — так, два матча сыграл. Бруно вышел с «Динамо», а потом 40 минут с «Локомотивом» сыграл и удалился. За это время трудно оценить футболистов. Да, какие-то качества есть, но не сказал бы, что это огромные потери. Мы наигрывали связи, но, как говорится, что ни делается — всё к лучшему.

Разговаривал ли с ними? Нет, конечно. Ребята сели и уехали. Попрощались ли? Филип написал Диме Тихому, всем привет передал и поблагодарил команду. Написал, что было приятно играть. Зе с кем-то попрощался лично. Вроде всё», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.

«Если уезжаешь из России, не надо ничего говорить вслед». Актуальный Глушаков «Если уезжаешь из России, не надо ничего говорить вслед». Актуальный Глушаков
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