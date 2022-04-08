Терюшков — о матче с ЦСКА: для «Химок» каждая игра — мини-финал. Будем давать бой!

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.



«Пока никаких новостей от футболистов нет. Готовимся к матчу с ЦСКА. Для нас каждая игра — мини-финал. Настроены только на победу. Будем давать бой одному из лидеров РПЛ!» — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



9 апреля «Химки» примут ЦСКА в 24-м туре Российской Премьер-Лиги. По итогам 23 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 лидерство сохраняет «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 49 очков. На втором месте – московское «Динамо» (46). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (43). «Химки» (21) – на 15-м месте.



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