Топ-5 спортивных видео в Клипах ВКонтакте за неделю
Поделиться
Если вы без ума от спорта, включайте подборку роликов от «Чемпионата» ниже. Каждую неделю мы публикуем топ-5 самых просматриваемых спортивных видео в Клипах ВКонтакте.
На этот раз в подборку попали Никита Нагорный, Алексей Болгов, Саша Петруненко, Александр Колесник, Кирилл Колесников.
А если не знаете, что такое Клипы ВКонтакте, рассказываем. Это бесконечная лента коротких вертикальных видео на самые разные темы. Здесь можно вдохновиться спортивными достижениями авторов клипов, узнать что-то новое, посмеяться или просто позалипать на приятное. Попробуйте!
Комментарии
- 8 апреля 2022
-
13:05
-
12:49
-
12:41
-
12:37
-
12:29
-
12:29
-
12:25
-
12:15
-
12:14
-
12:12
-
12:12
-
11:55
-
11:45
-
11:43
-
11:29
-
11:21
-
11:20
-
10:55
-
10:54
-
10:36
-
10:03
-
10:02
-
09:53
-
09:41
-
09:26
-
09:17
-
08:55
-
08:38
-
08:30
-
05:18
-
04:19
-
04:09
-
03:45
-
03:45
-
03:18
Партнерский контент