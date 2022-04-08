«Кто платит деньги, тот заказывает музыку». Глушаков — о Зареме Салиховой в «Спартаке»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна.



«Доводилось ли общаться с Заремой Салиховой? Нет, не знаком с ней. Я не знаю, кто у них там руководит. Это всё из прессы. Но если руководит, значит, руководит. Будем ждать окончания сезона и посмотрим, какой будет результат.



Есть такая поговорка: кто платит деньги, тот заказывает музыку. Пусть болельщики спрашивают за результат», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.



Напомним, что Денис Глушаков играл за «Спартак» в период с 2013 по 2019 годы. В 2017 году российский полузащитник стал чемпионом России в составе «Спартака». За «Химки» Глушаков выступает с 2020 года.



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