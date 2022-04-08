Червиченко: «Химки» огрызаются, но они вряд ли способны противостоять ЦСКА
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ «Химки» — ЦСКА.
«Химки» огрызаются и у них есть опытные игроки, но они вряд ли способны противостоять армейцам.
ЦСКА играет хорошо, и то, что они не смогли обыграть «Урал» — это больше стечение обстоятельств. Конечно, «Урал» показал великолепную игру в том матче, но всё равно, если бы у ЦСКА залетели все опасные моменты, они бы выиграли.
Что касается победы «Химок» над «Рубином», то казанский клуб сейчас немудрено обыграть. Судьи прессуют «Рубин», у них коллективная заруба со Слуцким, поэтому я бы на матч с «Рубином» не ориентировался», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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