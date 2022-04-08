Ал. Мостовой: «Химки» могут выйти с запредельным настроем и отнять у ЦСКА очки

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — ЦСКА.
«ЦСКА по многим показателям выглядит лучше. Но, как видите, «Урал» приехал — и ничья. Я к тому, что «Химки» тоже внизу таблицы и могут с запредельным настроем создать проблемы, как это сделал «Урал». Думаю, игра будет колючая. Я жду борьбы и тяжелого матча для ЦСКА. Свои шансы у «Химок» будут, и они могут отнять очки у ЦСКА», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
9 апреля «Химки» примут ЦСКА в 24-м туре Российской Премьер-Лиги. По итогам 23 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 лидерство сохраняет «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 49 очков. На втором месте – московское «Динамо» (46). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (43). «Химки» (21) – на 15-м месте.
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