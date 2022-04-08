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Мостовой: многие и забыли, что Кутепов в «Спартаке». Он несколько лет толком не играет

Мостовой: многие и забыли, что Кутепов в «Спартаке». Он несколько лет толком не играет
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал ситуацию вокруг защитника «Спартака» Ильи Кутепова. Игрок давно не попадает в стартовый состав красно-белых.

«Многие и забыли, что Кутепов вообще в «Спартаке»: он несколько лет толком не играет. Я не знаю деталей, почему он почти не играет, но в этом сезоне пару раз появлялся на поле и неплохо играл. Сейчас много хороших вариантов, потому что почти все иностранцы уехали. Можно и в «Спартаке» остаться, можно и в другую команду уйти. Сейчас многие будут терять в деньгах — и правильно. Всё, что у нас было создано — искусственно. Это беспредел какой-то», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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