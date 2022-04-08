Мбаппе может вывести «ПСЖ» на ближайший матч с капитанской повязкой

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказался о будущем Килиана Мбаппе и заявил, что французский нападающий является одним из претендентов на капитанскую повязку в ближайшем матче Лиги 1 с «Клемроном». Напомним, основной капитан «ПСЖ» Маркиньос пропустит эту встречу.
«Как тренер, я хочу лучшего исхода и для Мбаппе, и для клуба. Для «ПСЖ» будет лучше, если Килиан останется. Думаю, это лучший выбор и для Мбаппе.
Получит ли Килиан капитанскую повязку в отсутствие Маркиньоса? Он входит в число тех, кого я рассматриваю в качестве претендентов на этот статус», — цитирует Почеттино журналист Адриан Гренье в своём «твиттере».
Напомним, ранее СМИ сообщали, что в парижском клубе готовы отдать 23-летнему французу капитанскую повязку, чтобы убедить его остаться.
- 8 апреля 2022
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