Анчелотти: Бензема в будущем останется важнейшим игроком, кто бы ни был его партнёром

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре нападающего клуба Карима Бензема.
«У него долгая карьера, и он продолжает прогрессировать, совершенствоваться. Он стал лучше не только на поле, но и за его пределами, развивается как лидер. Он всегда был хорошим футболистом, но именно сейчас стал лидером. Его возраст ничего не меняет. В будущем он останется одним из важнейших футболистов команды, кто бы ни был его партнёром.
Очень трудно сравнивать игроков из разных эпох. Но думаю, что Бензема был бы рад сравнениям с Марко ван Бастеном, а Марко был бы рад сравнениям с Каримом», – цитирует Анчелотти Marca.
Напомним, мадридский «Реал» одержал победу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:1). В этой игре француз оформил хет-трик.
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