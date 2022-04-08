Широков: какой смысл «Рубину» увольнять Слуцкого? Они разве за что-то борются?

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что Леонид Слуцкий должен остаться главным тренером казанского «Рубина».

«После матча с «Краснодаром» останется пять туров. Какой смысл увольнять Слуцкого? Они разве за что-то борются? Не думаю, что они скатятся в зону стыков. Они создают моменты, просто им где-то не везёт. Может, они и играют не ахти как, но какого-то сумасшедшего кризиса я не вижу. Проблема, может, и в тренере, но на данный момент не вижу смысла в каком-то хирургическом вмешательстве.



В предстоящем матче с «Краснодаром» небольшим фаворитом будет «Рубин». В игре с «Химками» в большей степени не повезло: был более или менее равный матч, может быть, даже с небольшим преимуществом. Однако «Химки» забили, а «Рубин» — нет. Будут свои моменты реализовывать — скорее всего, победят», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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