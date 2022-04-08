Каррера: «Спартак» в Серии А занимал бы 12-е или 13-е место

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что в итальянской Серии А красно-белые могли бы побороться за 12-е или 13-е место в турнирной таблице.
«Уверен, «Спартак» в итальянской лиге не боролся бы за последние места. Конечно же, с пятого по десятое место они бы никогда в жизни не заняли, там играют намного сильнее команды. Но 12-13-е место — точно бы занимали красно-белые в Серии А», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».
Напомним, после 23 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» занимает 10-е место, набрав 27 очков. Лидером чемпионата России является «Зенит», в активе которого 49 очков. Второе место занимает московское «Динамо» (46). Замыкает тройку лидеров столичный ЦСКА (43).
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