Р. Билялетдинов — о Слуцком в «Рубине»: о таком кредите доверия можно только мечтать

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Он состоится 9 апреля в 16:30 мск.



«В матче «Рубин» — «Краснодар» жду боевой игры. Только вопрос: не сломался ли «Краснодар» после обидного поражения со спорным пенальти? Возможно, команда не заведётся. Или же, наоборот, обозлится и захочет сыграть бойко. «Рубину» отступать некуда, подпирают дружно четыре команды. Сейчас вернулся Абильгор, это опытный игрок в тяжёлый момент.



Что касается Слуцкого, то я не уполномочен что-то решать или советовать. Объективные трудности «Рубина» налицо. Можно сказать, у «Краснодара» такие же проблемы. Здесь вопрос доверия и понимания ситуации. Кредит доверия — хорошая вещь. Три сезона «Рубин» ставил высокие цели. Казалось, должна быть сбалансированная команда, большие финансовые расходы в соотношении с другими командами. Сейчас что-то не получается, надо разбираться. Кредит доверия у Слуцкого был и есть на зависть многим тренерам. О таком можно только мечтать: возможности, вложения, ожидания. Такой кредит доверия дорогого стоит. Матч с «Краснодаром» для Слуцкого важнейший. «Рубин» является фаворитом, соперник может психологически не восстановиться», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.