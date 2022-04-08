Чемпионат Нидерландов прекратили показывать в России из-за санкций Великобритании

Чемпионат Нидерландов (Эредивизия) больше не будут показывать на территории Российской Федерации из-за санкций, наложенных со стороны Великобритании. Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин в своём телеграм-канале.

«Права на телевизионный показ чемпионата принадлежат компании, находящейся в английской юрисдикции. С учётом наложенных Великобританией санкций представители Нидерландов считают, что заставят правообладателя нарушить санкционное законодательство, предоставив им сигнал для передачи «Матч ТВ», — написал Тащин.

Напомним, в начале марта перестал поступать сигнал трансляций французской Лиги 1 (чемпионат Франции). Также в России прекратили показ матчей чемпионата Англии и других турниров, проходящих в этой стране.