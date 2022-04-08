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Дибала интересен «Арсеналу» и «Ньюкаслу»

Дибала интересен «Арсеналу» и «Ньюкаслу»
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может переехать на Туманный Альбион. Об этом сообщает Corriere Dello Sport.

По информации источника, интерес к аргентинцу проявляют лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл», при этом до конкретных переговоров дело не дошло. Сам Пауло хотел бы покинуть Италию, но если он не найдёт подходящий вариант в Европе, может перейти в «Интер».

Ранее сообщалось, что на 28-летнего футболиста претендуют лишь французский «ПСЖ» и миланский «Интер», а вариант с «Атлетико» Дибала отклонил.

Дибала выступает в составе «Ювентуса» с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий в 22 матчах итальянской Серии А забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету три гола и голевая передача в пяти играх Лиги чемпионов.

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