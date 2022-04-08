У нескольких игроков «Химок» разногласия с Юраном. Они думают над бойкотом матча с ЦСКА
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Участие сразу нескольких ведущих игроков «Химок» в завтрашнем матче с ЦСКА находится под вопросом.
«У ряда футболистов есть недопонимание с главным тренером по вопросу формирования стартового состава. Эти игроки раздумывают над тем, чтобы не выйти на матч с ЦСКА», — сказал источник «Чемпионату».
52-летний Юран в третий раз возглавил подмосковную команду в феврале 2022 года. В пяти матчах команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и дважды проиграла.
После 23 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» с 21 набранным очком занимают в турнирной таблице 14-е место. ЦСКА (43) — третий. Лидером соревнований является «Зенит» (49).
Матч «Химки» — ЦСКА в рамках 24-го тура чемпионата России состоится завтра, 9 апреля. Начало: 14:00 мск.
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