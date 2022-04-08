Экс-защитник «Локомотива» Кверквелия подписал контракт с грузинской командой

Бывший защитник московского «Локомотива» и волгоградского «Ротора» Соломон Кверквелия подписал соглашение c клубом «Гагра». Об этом сообщает пресс-служба грузинского клуба в соцсетях.

30-летний Кверквелия подписал контракт с новой командой до конца сезона. Путь Кверквелии в России начался в 2010 году, когда он оказался во второй команде «Зенита» из Санкт-Петербурга на правах аренды. Далее были казанский «Рубин» и нижнекамский «Нефтехимик» (аренда) и переход в московский «Локомотив» в 2017 году. Прошлый сезон грузинский защитник проводил на правах аренды за волгоградский «Ротор».



В 2021 году у Кверквелии истекло соглашение с «Локомотивом», которое стороны решили не продлевать. До апреля футболист играл в составе харьковского «Металлиста».