Экс-защитник «Локомотива» Кверквелия подписал контракт с грузинской командой
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Бывший защитник московского «Локомотива» и волгоградского «Ротора» Соломон Кверквелия подписал соглашение c клубом «Гагра». Об этом сообщает пресс-служба грузинского клуба в соцсетях.
30-летний Кверквелия подписал контракт с новой командой до конца сезона. Путь Кверквелии в России начался в 2010 году, когда он оказался во второй команде «Зенита» из Санкт-Петербурга на правах аренды. Далее были казанский «Рубин» и нижнекамский «Нефтехимик» (аренда) и переход в московский «Локомотив» в 2017 году. Прошлый сезон грузинский защитник проводил на правах аренды за волгоградский «Ротор».
В 2021 году у Кверквелии истекло соглашение с «Локомотивом», которое стороны решили не продлевать. До апреля футболист играл в составе харьковского «Металлиста».
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