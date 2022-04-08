«ПСЖ» проявляет интерес к Ришарлисону
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Руководство «Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к нападающему «Эвертона» Ришарлисону. Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, боссы парижского клуба заинтересованы в приобретении бразильца. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне Ришарлисон забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 23 матчах за «Эвертон». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 50 млн.
Напомним, в сезоне-2020/2021 Ришарлисон сыграл в составе «Эвертона» 40 матчей, в которых забил 13 голов и отдал три голевые передачи. Ранее СМИ приписывали интерес к нему испанским грандам — «Барселоне» и «Реалу».
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