«Арсенал» готов пригласить в команду экс-тренера «Челси» и «Ювентуса» Сарри

Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность приглашения в команду действующего наставника римского «Лацио» Маурицио Сарри. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero.

По сведениям источника, в контракте 63-летнего специалиста прописан пункт, согласно которому он может покинуть итальянский клуб, если получит предложение от зарубежной команды.

Сарри возглавил «Лацио» летом 2021 года. Ранее он год находился без работы после ухода из туринского «Ювентуса» в 2020-м. Также в Италии специалист тренировал «Наполи», «Эмполи» и ряд других команд.

С 2018 по 2019 год Сарри возглавлял лондонский «Челси», с которым сумел выиграть Лигу Европы.

Действующим главным тренером «Арсенала» является Микель Артета.