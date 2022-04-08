Клубы РПЛ обсуждают создание нового турнира — Кубка лиги
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Клубы РПЛ обсуждают создание нового турнира — Кубка лиги. Об этом сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, клубы РПЛ могут рассмотреть вариант с созданием нового турнира. Турнир могут начать разыгрывать со следующего сезона, если российские команды не будут допущены к участию в еврокубках в сезоне-2022/2023.
Ожидается, что в случае создания Кубка лиги участвовать в нем будут представители только клубов высшей лиги. Розыгрыш будет проходить по схеме один раунд — два матча: один дома, второй — в гостях.
«Зенит» с 49 баллами лидирует в чемпионате России. ЦСКА с 43 очками в 23 матчах Российской Премьер-Лиги закрепился в турнирной таблице на третьем месте. На втором месте располагается «Динамо» (46).
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