Неймар останется в «ПСЖ» как минимум на год. Ни у одного клуба нет денег на его трансфер

Нападающий «ПСЖ» Неймар останется в команде как минимум на год. Ни у одного клуба нет финансовых возможностей, чтобы осуществить его переход. Об этом сообщает L'Equipe.

Подразумевается не только сумма, уплаченная за трансфер игрока, но и зарплата, которую потребует 30-летний бразильский футболист. Ранее сообщалось, что Неймар является самым высокооплачиваемым игроком французского клуба, опережая по размеру зарплаты аргентинца Лионеля Месси и француза Килиана Мбаппе.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. В нынешнем сезоне нападающий в 16 матчах французской Лиги 1 забил семь голов и отдал три результативные передачи. Также на счету Неймара две голевые передачи в шести встречах Лиги чемпионов.