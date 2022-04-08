«Локомотив» поездом отправился на матч с «Ростовом»
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Футболисты московского «Локомотива» поехали на поезде на матч с «Ростовом». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
«Красно-зелёные, по вагонам!» – говорится в сообщении железнодорожников.
Матч состоится 10 апреля на «Ростов-Арене» и начнётся в 19:30 мск. Напомним, работа аэропорта в Ростове-на-Дону приостановлена из-за ситуации на Украине. «Ростов» с 25 очками располагается на 11-м месте. Ранее «Локомотив» на официальном сайте объявил о назначении Заура Хапова на пост главного тренера клуба.
«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (49).
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