Молодёжный ЦСКА обыграл «Локомотив» и вышел на первое место М-Лиги
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Сегодня, 8 апреля, в рамках 22-го тура М-Лиги молодёжный ЦСКА встречался со сверстниками из «Локомотива». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 2:1.
Гостевая команда открыла счёт на пятой минуте: точным ударом отметился нападающий Матвей Першин. Через три минуты отличился ЦСКА: гол на свой счёт записал полузащитник Никита Ермаков. Под занавес первого тайма форвард Эдуард Багринцев вывел армейцев вперёд.
На 62-й минуте с поля был удалён полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин. Однако численное преимущество одной из команд на изменение в счёте матча не повлияло. 2:1 — победа молодёжного ЦСКА.
ЦСКА набрал 52 очка и вышел на первое место турнирной таблицы, опередив «Ростов» (50). «Локомотив» (43) — третий.
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