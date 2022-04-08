Молодёжный ЦСКА обыграл «Локомотив» и вышел на первое место М-Лиги

Сегодня, 8 апреля, в рамках 22-го тура М-Лиги молодёжный ЦСКА встречался со сверстниками из «Локомотива». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 2:1.

Гостевая команда открыла счёт на пятой минуте: точным ударом отметился нападающий Матвей Першин. Через три минуты отличился ЦСКА: гол на свой счёт записал полузащитник Никита Ермаков. Под занавес первого тайма форвард Эдуард Багринцев вывел армейцев вперёд.

На 62-й минуте с поля был удалён полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин. Однако численное преимущество одной из команд на изменение в счёте матча не повлияло. 2:1 — победа молодёжного ЦСКА.



ЦСКА набрал 52 очка и вышел на первое место турнирной таблицы, опередив «Ростов» (50). «Локомотив» (43) — третий.