«Ювентус» связался с агентом Милинковича-Савича. За игрока просят € 80 млн

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович считает, что полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич идеально подойдёт туринскому «Ювентусу».
«Сергей любит «Лацио», но он идеально подойдёт «Ювентусу», — приводит слова Стойковича журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Фабрицио Романо сообщает, что представители туринского клуба уже связались с агентом сербского футболиста Матео Кежманом.
Ранее сообщалось, что «Лацио» хочет получить € 80 млн за продажу сербского хавбека. На вырученные деньги «Лацио» хочет купить игроков, отвечающих требованиям главного тренера «орлов» Маурицио Сарри.
27-летний Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года, перейдя из «Генка». Контракт Милинковича-Савича с «Лацио» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 70 млн.
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