«Ювентус» связался с агентом Милинковича-Савича. За игрока просят € 80 млн

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович считает, что полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич идеально подойдёт туринскому «Ювентусу».

«Сергей любит «Лацио», но он идеально подойдёт «Ювентусу», — приводит слова Стойковича журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Фабрицио Романо сообщает, что представители туринского клуба уже связались с агентом сербского футболиста Матео Кежманом.

Ранее сообщалось, что «Лацио» хочет получить € 80 млн за продажу сербского хавбека. На вырученные деньги «Лацио» хочет купить игроков, отвечающих требованиям главного тренера «орлов» Маурицио Сарри.



27-летний Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года, перейдя из «Генка». Контракт Милинковича-Савича с «Лацио» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 70 млн.