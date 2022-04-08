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«Ювентус» связался с агентом Милинковича-Савича. За игрока просят € 80 млн

«Ювентус» связался с агентом Милинковича-Савича. За игрока просят € 80 млн
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Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович считает, что полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич идеально подойдёт туринскому «Ювентусу».

«Сергей любит «Лацио», но он идеально подойдёт «Ювентусу», — приводит слова Стойковича журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Фабрицио Романо сообщает, что представители туринского клуба уже связались с агентом сербского футболиста Матео Кежманом.

Ранее сообщалось, что «Лацио» хочет получить € 80 млн за продажу сербского хавбека. На вырученные деньги «Лацио» хочет купить игроков, отвечающих требованиям главного тренера «орлов» Маурицио Сарри.

27-летний Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года, перейдя из «Генка». Контракт Милинковича-Савича с «Лацио» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 70 млн.

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