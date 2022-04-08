Мохамед Салах высказался о ситуации со своим контрактом в «Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о ситуации со своим контрактом.
«Что я могу сказать? Есть много вещей, о которых люди не знают. Я не могу быть эгоистом и говорить о своей ситуации, когда мы переживаем самый важный момент для «Ливерпуля».
Я не могу сказать «да» и не могу сказать «нет». Я уже много раз говорил о том, чего хочу. Я не могу сейчас углубляться в свой контракт, потому что это деликатная ситуация, а команде нужно побеждать.
Помешает ли это мне сконцентрироваться на футболе? Вовсе нет, я очень хорошо знаю свою работу и очень профессионален. Я почти первым прихожу на тренировку и последним ухожу с неё. Я сосредоточен на «Ливерпуле», выигрываю трофеи и отдаю клубу всё, что могу», — приводит слова Салаха Sky Sports.
Действующее соглашение 29-летнего футболиста истекает в 2023 году.
- 8 апреля 2022
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