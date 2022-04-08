Юрий Сёмин назвал отличной идеей создание Кубка лиги для клубов РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил идею создания нового турнира — Кубка лиги.

«Это отличная идея. Станет больше игр, станет больше игровой практики. Повысится интерес, если сделать его с материальной выгодой, и тогда турнир будет очень хорошим», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ожидается, что в случае создания Кубка лиги участвовать в нём будут представители только клубов высшей лиги. Розыгрыш будет проходить по схеме один раунд — два матча: один дома, второй — в гостях.



«Зенит» с 49 баллами лидирует в чемпионате России. ЦСКА с 43 очками в 23 матчах Российской Премьер-Лиги закрепился в турнирной таблице на третьем месте. На втором месте располагается «Динамо» (46).