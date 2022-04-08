Гаджиев — о Кубке лиги: нам нужны игры в отсутствие еврокубков. Хорошая идея

Российский специалист Гаджи Гаджиев оценил идею создания нового турнира — Кубка лиги.

«Хорошая идея. Нам нужны игры, новые соревнования в отсутствие еврокубков. Топ-клубы между собой будут чаще играть. Если по две игры между собой будут проводить, то вообще замечательно», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ожидается, что в случае создания Кубка лиги участвовать в нём будут представители только клубов высшей лиги. Розыгрыш будет проходить по схеме один раунд — два матча: один дома, второй — в гостях.



«Зенит» с 49 баллами лидирует в чемпионате России. ЦСКА с 43 очками в 23 матчах Российской Премьер-Лиги закрепился в турнирной таблице на третьем месте. На втором месте располагается «Динамо» (46).