«Ювентус» определился с целями на летнее трансферное окно

Туринский «Ювентус» в летнее трансферное окно собирается усилить как минимум три позиции состава. Об этом сообщает Goal.

По сведениям источника, итальянский клуб ищет нового левого защитника, крепкого полузащитника, способного забивать голы, а также замену для нападающего Пауло Дибалы, который летом покинет клуб на правах свободного агента.

В «Ювентусе» планируют подписать на место 28-летнего аргентинского футболиста флангового атакующего полузащитника.

Помимо трансферов, в «Ювентусе» работают над продлением контрактов с действующими футболистами. Новое соглашение должны получить колумбийский защитник Хуан Куадрадо и итальянский вратарь Маттиа Перин, решивший не покидать клуб по окончании нынешнего сезона.