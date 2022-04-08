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«Ювентус» определился с целями на летнее трансферное окно

«Ювентус» определился с целями на летнее трансферное окно
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Туринский «Ювентус» в летнее трансферное окно собирается усилить как минимум три позиции состава. Об этом сообщает Goal.

По сведениям источника, итальянский клуб ищет нового левого защитника, крепкого полузащитника, способного забивать голы, а также замену для нападающего Пауло Дибалы, который летом покинет клуб на правах свободного агента.

В «Ювентусе» планируют подписать на место 28-летнего аргентинского футболиста флангового атакующего полузащитника.

Помимо трансферов, в «Ювентусе» работают над продлением контрактов с действующими футболистами. Новое соглашение должны получить колумбийский защитник Хуан Куадрадо и итальянский вратарь Маттиа Перин, решивший не покидать клуб по окончании нынешнего сезона.

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