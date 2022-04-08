«ПСЖ» предложит Мбаппе зарплату в € 25 млн «чистыми», чтобы сохранить Килиана в клубе

«ПСЖ» готов платить нападающему Килиану Мбаппе зарплату в € 25 млн в год после вычета налогов, если французский футболист останется в команде. Об этом сообщает The BBC.

Ранее сообщалось, что в руководстве парижского клуба уверены: приход Зинедина Зидана может убедить остаться и одну из главных звёзд клуба – 23-летнего нападающего Килиана Мбаппе, чей контракт истекает уже ближайшим летом.



В нынешнем сезоне Мбаппе забил 17 голов и отдал 13 результативных передач в 27 матчах за французский «ПСЖ» в чемпионате страны.



Также сообщалось, что «Реал» по-прежнему уверен в том, что со следующего сезона 23-летний футболист будет выступать в их команде. При этом окружение Мбаппе признаёт, что в услугах нападающего заинтересован не только испанский клуб.