«Барселона» включилась в борьбу за Нкунку

Нападающий «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, француз попал в сферу интересов «Барселоны». Для каталонского клуба Кристофер — одна из трансферных целей на лето. Немецкий клуб повесил на игрока ценник € 70 млн.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Пари Сен-Жермен», «Реал» (Мадрид), «Манчестер Сити», «Арсенал» и мюнхенская «Бавария» заинтересованы в переходе игрока.



В нынешнем сезоне 24-летний Нкунку в 39 матчах во всех турнирах забил 26 голов и отдал 15 результативных передач. Ранее полузащитник выступал в составе «ПСЖ», воспитанником которого и является. Он перешёл из французской команды в «РБ Лейпциг» летом 2019 года за € 13 млн.