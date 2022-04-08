Концовка игры в Малайзии: вратарь промахнулся ударом через себя, соперник — в пустые

В одном из матчей чемпионата Малайзии по футболу выдалась очень насыщенная концовка. Всё началось с подачи углового от команды «Паханг», которая к добавленному к матчу времени проигрывала с минимальным счётом. Мяч прилетел во вратаря Мамаду Самассу, который не cумел в первой попытке пробить по воротам. После выноса мяча защитником команды «Кедах Дарул Аман» у него вновь появилась такая возможность, однако он не смог попасть по мячу ударом через себя.
На помощь пришёл одноклубник. После его удара мяч с пустых ворот вынес защитник соперника. Затем у «Кедаха» началась контратака. Однако она не закончилась успехом: нападающий команды, вероятно, поспешил с нанесением удара и промазал по пустым воротам, куда ещё не успел вернуться Самасса.
Встреча закончилась победой команды «Кедах Дарул Аман» со счётом 1:0.
- 8 апреля 2022
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