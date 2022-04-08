Алвес: не стал бы тратить много денег на Холанда. На Мбаппе — да. Он лучший игрок в мире

Защитник «Барселоны» Дани Алвес высказал своё мнение о нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде и форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Честно говоря, я бы не стал тратить на Холанда много денег. На Мбаппе — да, но не на Холанда. Сначала на Мбаппе. Мне он кажется более полноценным футболистом во всех аспектах. Если вы собираетесь сделать огромные инвестиции, вы должны сделать это в лучшем виде. Если бы это зависело от меня, я бы потратился на Мбаппе.

Килиан лучший из всех и для стиля «Барсы». Сейчас в футболе нет никого лучше Мбаппе», — приводит слова Алвеса Marca.

«Барселона» обыграла «Севилью» благодаря голу Педри:

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