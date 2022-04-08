«Атлетико» нашёл усиление защиты в Лиге 1. Камара предлагают зарплату в € 4,5 млн за сезон

Мадридский «Атлетико» готов платить французскому защитнику «Марселя» Абубакару Камара € 4,5 млн за сезон, если он согласится продолжить карьеру в их команде. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «матрасники» лидируют в гонке за подписание игрока. Помимо мадридцев, Камара хотят подписать «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и мюнхенская «Бавария». У защитника предстоящим летом истекает контракт с «Марселем». Соответственно, Камара сможет перейти в новую команду в качестве свободного агента.



Камара является воспитанником «Марселя». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 защитник сыграл в 25 матчах и забил один гол.

«Атлетико» разгромил «Алавес» благодаря дублям Феликса и Суареса:

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