Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» нашёл усиление защиты в Лиге 1. Камара предлагают зарплату в € 4,5 млн за сезон

«Атлетико» нашёл усиление защиты в Лиге 1. Камара предлагают зарплату в € 4,5 млн за сезон
Комментарии

Мадридский «Атлетико» готов платить французскому защитнику «Марселя» Абубакару Камара € 4,5 млн за сезон, если он согласится продолжить карьеру в их команде. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «матрасники» лидируют в гонке за подписание игрока. Помимо мадридцев, Камара хотят подписать «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и мюнхенская «Бавария». У защитника предстоящим летом истекает контракт с «Марселем». Соответственно, Камара сможет перейти в новую команду в качестве свободного агента.

Камара является воспитанником «Марселя». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 защитник сыграл в 25 матчах и забил один гол.

«Атлетико» разгромил «Алавес» благодаря дублям Феликса и Суареса:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Луис Суарес может перейти в «Фенербахче»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022