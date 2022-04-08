«Атлетико» нашёл усиление защиты в Лиге 1. Камара предлагают зарплату в € 4,5 млн за сезон

Мадридский «Атлетико» готов платить французскому защитнику «Марселя» Абубакару Камара € 4,5 млн за сезон, если он согласится продолжить карьеру в их команде. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что «матрасники» лидируют в гонке за подписание игрока. Помимо мадридцев, Камара хотят подписать «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и мюнхенская «Бавария». У защитника предстоящим летом истекает контракт с «Марселем». Соответственно, Камара сможет перейти в новую команду в качестве свободного агента.
Камара является воспитанником «Марселя». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 защитник сыграл в 25 матчах и забил один гол.
«Атлетико» разгромил «Алавес» благодаря дублям Феликса и Суареса:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 8 апреля 2022
-
23:39
-
23:29
-
23:19
-
23:05
-
22:53
-
22:50
-
22:44
-
22:34
-
22:19
-
22:10
-
22:01
-
21:46
-
21:35
-
21:31
-
21:22
-
21:12
-
21:00
-
20:57
-
20:44
-
20:25
-
20:15
-
20:07
-
19:49
-
19:43
-
19:38
-
19:33
-
19:24
-
19:23
-
19:05
-
18:54
-
18:45
-
18:32
-
18:15
-
18:15
-
18:12