«Ньюкасл» обыграл «Вулверхэмптон» и поднялся на 13-е место в чемпионате Англии

Сегодня, 8 апреля, состоялся матч в рамках 32-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном», встреча завершилась минимальной победой «сорок» — 1:0.

Единственный гол с пенальти на 72-й минуте забил Крис Вуд. В первом тайме новозеландец открыл счёт, однако гол был отменён после просмотра видеоповтора. На 71-й минуте главный арбитр Питер Бэнкс во второй раз в матче прибег к использованию системы VAR — на этот раз, чтобы подтвердить правильность исполнения одиннадцатиметрового удара Вудом.

После этого матча подопечные Эдди Хау поднялись на 13-е место в английской Премьер-лиге. В активе «сорок» — 34 очка. «Волки» (49) занимают восьмое место в турнире после 32 сыгранных матчей.