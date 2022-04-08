«Ньюкасл» обыграл «Вулверхэмптон» и поднялся на 13-е место в чемпионате Англии
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Сегодня, 8 апреля, состоялся матч в рамках 32-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном», встреча завершилась минимальной победой «сорок» — 1:0.
Единственный гол с пенальти на 72-й минуте забил Крис Вуд. В первом тайме новозеландец открыл счёт, однако гол был отменён после просмотра видеоповтора. На 71-й минуте главный арбитр Питер Бэнкс во второй раз в матче прибег к использованию системы VAR — на этот раз, чтобы подтвердить правильность исполнения одиннадцатиметрового удара Вудом.
После этого матча подопечные Эдди Хау поднялись на 13-е место в английской Премьер-лиге. В активе «сорок» — 34 очка. «Волки» (49) занимают восьмое место в турнире после 32 сыгранных матчей.
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