«Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника «Реала»
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Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио в летнее трансферное окно может стать игроком «Арсенала». Лондонский клуб готов составить конкуренцию «Милану» в борьбе за подписание испанского футболиста. Об этом сообщает Defensa Central.
Ранее сообщалось, что Асенсио был недоволен ролью запасного на скамейке «Реала». Однако в сезоне-2021/2022 ситуация изменилась и Марко провёл за «Королевский клуб» 33 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Соглашение между Асенсио и «Реалом» истекает в 2023 году.
Видеообзор. «Реал» обыграл «Сельту» в 30-м туре испанской Ла Лиги:
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