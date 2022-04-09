Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги оценил шансы своей команды на победу в чемпионате Италии.
«Я думаю, у «Интера» есть всё необходимое для победы в любом матче. В Турине мы выступили хорошо. Благодаря командной работе нам удалось одержать победу. В следующем матче мы встретимся с «Вероной». Это будет очень важный матч для нас. Нам предстоит тяжёлая игра, потому что мы столкнёмся с командой, которая играет с большой интенсивностью», — цитирует Индзаги Calciomercato.
«Интер» набрал 63 очка и занимает в турнирной таблице итальянской Серии А третье место, отставая от лидирующих «Наполи» и «Милана» на три очка и имея игру в запасе. «Ювентус» с 59 очками остался на четвёртой позиции турнирной таблицы. «Интер» является действующим победителем турнира.
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