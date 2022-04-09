Гвардиола — о Клоппе: он отличный парень, у меня нет с ним проблем

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о работе главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
«Клопп делает футбол лучше. Я говорю про его посыл. Он очень сильный соперник. Это отлично. Я стараюсь поддерживать хорошие отношения со всеми тренерами. Он и сам знает, мы говорили в Германии про его месседж, про стиль игры его команд. Он отличный парень, у меня нет с ним проблем», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
В воскресенье, 10 апреля, состоится матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.
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