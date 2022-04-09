Юлиан Брандт прокомментировал победу «Боруссии» в матче со «Штутгартом» в Бундеслиге

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт прокомментировал победу в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги со «Штутгартом» (2:0).
«Победа — лучший ответ, который мы можем дать. Мы всегда хотим выигрывать. Сегодня у нас получилось показать хорошую игру. Самое важное, что мы выглядели стабильно все 90 минут. Да, ещё удача сопутствовала нам, но главное, что мы победили», — цитирует Брандта Sport.de со ссылкой на DAZN.
Немецкий полузащитник отметился двумя забитыми голами в этом поединке. Брандт вышел на замену на шестой минуте. На 12-й минуте он забил первый гол, а на 71-й отличился во второй раз.
После 29 матчей «Боруссия» занимает второе место в чемпионате Германии. А активе команды 60 баллов. Лидирует в Бундеслиге «Бавария» (28). На счету мюнхенского клуба 66 баллов.
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