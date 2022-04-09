Жиру: «Милан» сделает всё возможное, чтобы выиграть чемпионат Италии

Нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал о задачах команды на остаток сезона в Серии А.
«Мы первые в турнирной таблице. У нас есть спокойствие и уверенность в своих силах. Когда результаты положительные, то всё становится проще. Мы должны поддерживать этот дух в каждом матче, чтобы продолжить наше путешествие наилучшим образом. У нас молодая команда, но есть и опытные игроки. Нам спокойно. Мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть чемпионат Италии», — цитирует Жиру Milan News 24.
После 31-го матча в Серии А «Милан» занимает первое место в турнирной таблице. На счету команды 67 очков. Жиру сыграл в 30 играх во всех турнирах, забив 11 голов, а также сделав три голевые передачи.
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