Жиру — об Ибрагимовиче: он постоянно хочет большего

Нападающий «Милана» Оливье Жиру высказался о партнёре по команде Златане Ибрагимовиче.

«Это просто невероятно. Его карьера, долголетие и решимость оставаться на высоком уровне является экстраординарным для 40-летнего игрока. Он постоянно хочет большего. Я не знаю, смогу ли я забивать голы через пять лет. Позволят ли мне это делать мои колени, лодыжки и спина. У меня огромное уважение к Ибрагимовичу», — цитирует Жиру Milan News 24.

В текущем сезоне Ибрагимович сыграл за «Милан» в 23 матчах во всех турнирах, забив восемь голов и сделав две голевые передачи. Жиру выходил на поле в 30 играх. На его счету 11 забитых мячей, а также три паса.

После 31-го матча в Серии А «Милан» занимает первое место в турнирной таблице. В активе команды 67 очков.