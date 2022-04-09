Фил Фоден высказался о предстоящем матче «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден поделился ожиданиями перед матчем с «Ливерпулем» в 32-м туре английской Премьер-лиги. Встреча состоится в воскресенье, 10 апреля, в 18:30 мск на стадионе «Этихад» в Манчестере.
«Две команды борются за чемпионство в Премьер-лиге и очень близки по очкам – это матч высочайшего уровня, в котором хотят играть все футболисты. Думаю, за ним будут наблюдать многие болельщики других команд. Это будет увлекательная игра.
Прошлый матч с «Ливерпулем» — самый лучший по качеству игры, в котором мне доводилось принимать участие. Это был просто футбол, полный голов и нервов, временами мы играли от ворот до ворот. Все, кого я спрашивал, говорили, что это была одна из их любимых игр в этом сезоне» — приводит слова Фодена Sky Sports.
На данный момент «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 73 очка, «Ливерпуль» — второе (72). Прошлый матч команды сыграли вничью со счётом 2:2.
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